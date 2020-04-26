В ближайшие дни Путин объявит о своем решении по карантину на майские праздники

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни Владимир Путин может объявить о своем решении по поводу продления или не продления режима самоизоляции.

«Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», — сообщил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1".

Он также назвал очевидным, что выходить из карантина страна будет поэтапно, но «эту этапность еще предстоит разработать».

Ранее президент России Владимир Путин ввел в стране режим выходных дней, который продлится до 30 апреля. В эти дни граждане страны должны оставаться на самоизоляции, из-за риска распространения коронавирусной инфекции.