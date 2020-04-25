В Татарстане банки одобрили уже более 200 заявок на зарплатные кредиты

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В Татарстане пять банков уже одобрили 201 заявку от предпринимателей на беспроцентные кредиты под формирование зарплатных фондов. Общая сумма одобренных кредитов составила 419 млн рублей.

Уже 15 банков, представленных в Татарстане, присоединились к программе, по которой государство субсидирует зарплатные кредиты. Кроме того, заявки на участие в программе поодали шесть республиканских банков, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Оформить беспроцентный кредит на выплату заработных плат могут субъекты малого и среднего бизнеса, из наиболее пострадавших отраслей экономики.

Беспроцентный кредит выдается на 6 месяцев, в случае предоставления кредита на 1 год, на оставшиеся месяцы будет применена льготная ставка в 4%.

В свою очередь, от предпринимателей Татарстана поступило 1 426 заявок в 19 банков для реструктуризации кредитов на общую сумму 22,74 млрд рублей, из них одобрено 860 заявок на сумму 14 853,2 млн рублей, остальные находятся на рассмотрении банков.

Ранее в ЦБ сообщили, что на поддержание кредитного портфеля МСБ выделено 500 млрд рублей. В рамках этого объема фондирования предприятия МСБ смогут выйти на кредитные каникулы и получить жизненно важные зарплатные кредиты под ноль процентов.

