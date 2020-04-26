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С Бали прилетело более 30 жителей Татарстана

13:20, 26.04.2020
С Бали прилетело более 30 жителей Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстан отправился 31 житель, прибывший с Бали в Самару. Об этом сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

Напомним, сегодня утром в Самаре приземлился вывозной рейс авиакомпании «Россия» из Денпасара (Бали, Индонезия). На борт могли попасть только жители Татарстана и других регионов Приволжского федерального округа и Сочи.

Всего вывозным рейсом Денпасар — Самара — Сочи были доставлены 235 российских туристов, в том числе пять детей. Из общего количества 82 человека полетели в Сочи

28 человек остались в Самаре, 34 уехали в Нижегородскую область, 23 — в Башкирию, 19 — в Оренбургскую область, 7 — в Ульяновскую, 6 — в Удмуртию, 4 — в Мордовию».

Общество Татарстан
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