С Бали прилетело более 30 жителей Татарстана

В Татарстан отправился 31 житель, прибывший с Бали в Самару. Об этом сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

Напомним, сегодня утром в Самаре приземлился вывозной рейс авиакомпании «Россия» из Денпасара (Бали, Индонезия). На борт могли попасть только жители Татарстана и других регионов Приволжского федерального округа и Сочи.

Всего вывозным рейсом Денпасар — Самара — Сочи были доставлены 235 российских туристов, в том числе пять детей. Из общего количества 82 человека полетели в Сочи

28 человек остались в Самаре, 34 уехали в Нижегородскую область, 23 — в Башкирию, 19 — в Оренбургскую область, 7 — в Ульяновскую, 6 — в Удмуртию, 4 — в Мордовию».