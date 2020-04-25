В Татарстане теплоход с нефтепродуктами сел на мель на Каме

Накануне вечером в Татарстане на Каме теплоход уфимской компании сел на мель. Он вез нефтепродукты в Ростов-на-Дону.

Татарская транспортная прокуратура проверит обстоятельства этого происшествия. По предварительным данным, теплоход «Волгонефть ВН-249» сел на мель в около 23.00 24 апреля недалеко от населенного пункта Саконы Алексеевского района РТ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Судно принадлежит уфимскому ЗАО «Судоходная компания «БашВолготанкер». Экипаж теплохода составляет 14 человек. Никто и них не пострадал. Топливо не разлилось.