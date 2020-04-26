Жителей ПФО доставили в Самару с Бали

В Самаре приземлился вывозной рейс авиакомпании «Россия» из Денпасара (Бали, Индонезия).

По данным онлайн-табло аэропорта Куромоч, самолет прибыл в Самару в 7:29 по местному времени (6:29 мск). На борт могли попасть только жители Татарстана и других регионов Приволжского федерального округа. Однако на данный момент неизвестно, кто именно был на борту.

Ранее сообщалось, что 26 апреля в 12:30 (13:30 мск) состоится вывозной рейс из Дубая в Уфу. На данном самолете смогут улететь жители Татарстана и других регионов Приволжского федерального округа. Перелет будет бесплатным для тех, у кого имелся билет на рейс любой российской авиакомпании и он не был сдан.