Жители Татарстана могут вернуться в России рейсом Дубай — Уфа

26 апреля в 12:30 (13:30 мск) состоится вывозной рейс из Дубая в Уфу.

Как сообщает Минкомсвязи России в телеграм-канале, на данном самолете смогут улететь жители Татарстана и других регионов Приволжского федерального округа. Перелет будет бесплатным для тех, у кого имелся билет на рейс любой российской авиакомпании и он не был сдан.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 24 апреля, вывозной рейс должен был доставить россиян из Денпасара в Казань. Перевозку будет выполнять авиакомпания «Россия», однако он пока не осуществлен.

Напомним, в столицу Татарстана уже прибыли туристы из Антальи и Гоа.