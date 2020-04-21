Главное к утру: обвал рынка нефти, картельный сговор и отмена медосмотров в РТ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 21 апреля.
- Нефть за понедельник подешевела на 300%. Нефть марки WTI обрушилась на бирже NYMEX до отметки -$37,63. Таким образом, нефть за понедельник подешевела на 300%. Отрицательная цена означает, что производители платят покупателям за то, чтобы они забирали нефть для предотвращения закрытий месторождений.
- Нефть российской марки Urals показала отрицательные значения. По данным биржи, котировки опустились до -$2 за баррель.
- Бывший премьер-министр, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что сегодняшнее падение цен на нефть напоминает картельный сговор. Он предложил продавать российскую нефть по принципу take or pay.
- Бывший министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, занимающая сегодня пост руководителя Федерального медико-биологического агентства, дала свой прогноз по заболеваемости коронавирусом. Она считает, что Россия может выйти на плато до мая.
- Правительство Татарстана внесло изменения в программу госгарантий бесплатной медпомощи на территории РТ. До конца года в республике приостанавливаются медицинские осмотры и диспансеризация. В документе говорится, что программа реализуется теперь с учетом второго пункта в постановлении правительства РФ №710-р от 3 апреля 2020 года.
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