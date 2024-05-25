Беспилотные автомобили могут стать частью транспортной системы России в ближайшие 5–7 лет

Фото: Максим Платонов

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что в будущем беспилотные автомобили станут широко использоваться в России. Об этом сообщили РИА «Новости».

По мнению министра, уже через 5-7 лет беспилотные транспортные средства будут привычными участниками дорожного движения. Сам Максут Шадаев уже несколько раз пользовался такими автомобилями и высоко оценивает их потенциал.

Напомним, в городе Иннополисе запустили новый вид транспорта — беспилотный электробус. Он предназначен для перевозки сотрудников и студентов университета.

Разиль Самигуллин