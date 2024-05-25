Дмитрий Песков: потребности в мобилизации нет

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что потребности в мобилизации нет, поскольку в России продолжается набор добровольцев для службы по контракту. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которые приводит агентство, Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что, по мнению военных, в проведении новой волны мобилизации нет необходимости.

Издание Financial Times опубликовало материал, в котором говорилось, что России «на горизонте года» возможно придется прибегнуть к частичной мобилизации, чтобы поддержать российские силы в конфликте на Украине. Однако Дмитрий Песков прокомментировал это предположение, заявив, что вряд ли FT понимает реальную картину.

Напомним, Андрей Белоусов, будучи министром обороны, назвал первоочередной задачей пополнение состава Вооруженных сил. При этом он подчеркнул, что о мобилизации речи не идет. Также он обратил внимание на необходимость обеспечения наших группировок в зоне проведения специальной военной операции (СВО) вооружением.

Разиль Самигуллин