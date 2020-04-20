Кабмин Татарстана приостановил медосмотры и диспансеризацию до конца года

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Правительство Татарстана внесло изменения в программу госгарантий бесплатной медпомощи на территории РТ. До конца года в республике приостанавливаются медицинские осмотры и диспансеризация.

В документе говорится, что программа реализуется теперь с учетом второго пункта в постановлении правительства РФ №710-р от 3 апреля 2020 года.

В соответствующем постановлении указано: «Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить временное приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».

Действовать татарстанское постановление будет до 31 декабря 2020 года.