Кабмин Татарстана приостановил медосмотры и диспансеризацию до конца года
Правительство Татарстана внесло изменения в программу госгарантий бесплатной медпомощи на территории РТ. До конца года в республике приостанавливаются медицинские осмотры и диспансеризация.
В документе говорится, что программа реализуется теперь с учетом второго пункта в постановлении правительства РФ №710-р от 3 апреля 2020 года.
В соответствующем постановлении указано: «Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить временное приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».
Действовать татарстанское постановление будет до 31 декабря 2020 года.ОбществоВластьМедицина Татарстан
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