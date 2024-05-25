Раис Татарстана поручил уделить особое внимание подготовке к летней оздоровительной кампании

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На совещании в Доме Правительства Республики Татарстан Раис республики Рустам Минниханов поручил уделить особое внимание организации летней оздоровительной кампании. Она традиционно стартует в Татарстане 1 июня. Планируется, что в текущем году организованными формами отдыха будет охвачено 172 тысячи детей. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Рустам Минниханов напомнил, что на организацию детского отдыха в республиканском бюджете запланировано 2 млрд 506 млн рублей. Это на 388 млн больше, чем годом ранее. Программа отдыха сохраняет свою социальную ориентированность. Более 42 тысяч бесплатных путевок будет предоставлено детям с ограниченными возможностями здоровья, детям из семей с трудной жизненной ситуацией, а также детям участников специальной военной операции.

Особое внимание Раис Татарстана призвал уделить соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, контролю за качеством питания, вопросам комплексной безопасности детей и антитеррористической защищенности. Кроме того, необходимо уделить внимание подбору квалифицированных кадров для работы с детьми. Эти вопросы Рустам Минниханов также поручил взять под контроль главам районов и городов.

Напомним, в Казани на летние каникулы уйдут более 170 тысяч детей. Об этом сообщила председатель комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загидуллина. Так, 1 июня в Казани пройдет День защиты детей, а уже через две недели начнутся летние каникулы, которые продлятся 92 дня.

Разиль Самигуллин