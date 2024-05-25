Вертолет премьер-министра Армении совершил экстренную посадку

Фото: Максим Платонов

Вертолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна совершил экстренную посадку на стадионе города Ванадзор. Подобные меры связаны с плохими погодными условиями. Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно данным, Никол Пашинян направлялся либо в Ташир, расположенный в 152 км к северу от Еревана, либо в Баганис, находящийся на границе с Азербайджаном. В последнем недавно была делимитирована армяно-азербайджанская граница. В правительстве Армении эту информацию не комментируют.

Напомним, в конце февраля Армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры Германии в Мюнхене заявил, что Ереван не является союзником России по вопросу Украины.

Разиль Самигуллин