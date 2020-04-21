Экс-глава Минздрава рассказала, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Бывший министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, занимающая сегодня пост руководителя Федерального медико-биологического агентства, дала свой прогноз по заболеваемости коронавирусом.

Она считает, что Россия может выйти на плато до мая.

«В каждом округе мы смотрим ситуацию отдельно. По всему видно, что на самом деле мы недалеко от пика», — сказала Скворцова в программе «Познер» на Первом канале.

При этом она затруднилась ответить, как долго будет длиться этот пик в России.

Напомним, что о плато сегодня упоминал и президент РФ Владимир Путин. Он также говорил о ненаступившем пока пике заболеваемости COVID-19.