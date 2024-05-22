«Серия была чрезвычайно сложной»: УНИКС сломил «Локомотив» и вырвал путевку в финал Единой лиги ВТБ

Как концовка потрепала нервы команде и болельщикам и что помогло УНИКСу остановить разъяренный пыл краснодарцев — в материале «Реального времени».

Фото: Максим Платонов

Борьба УНИКСа и «Локомотива-Кубани» стала самой захватывающей в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Пока ЦСКА спокойно взял третью победу у «Зенита», УНИКСу и «Локомотиву» приходилось обнулять победы друг друга: перед седьмым матчем счет в полуфинале достиг 3—3. Как прошла игра, которая закончилась победой казанцев и их выходом в финал ВТБ, — в материале «Реального времени».

Рейнольдс играл в вышибалы, а не в баскетбол

Прошлая игра казанцев по показателям стала худшей в серии — казанская команда на выезде потеряла 30 очков (98:68). Борьба в этом матче продолжалась ровно одну четверть, а после казанцы будто смирились с тем, что «Локомотив» впереди и его уже не нагнать.

Домашняя площадка играет большую роль в успехе матча. Родные стены и крики болельщиков заставили меньше ошибаться и хладнокровно наблюдать за атаками соперника.

УНИКС уверенно начал. За первые 4 минуты счет стал 14:6, напомнив о первой игре этой серии в Казани, где счет достиг 21:12 — почти в два раза оторвав УНИКС от «Локо». Однако тренер «Локомотива» Александр Секулич не мог терпеть череду промахов команды и взял тайм-аут. И помогло: завершили вторую четверть со счетом 24:23 в пользу «Локомотива».



Обе команды решили сосредоточиться на атаке, однако ни одной из них не удалось доминировать. В течение всей второй четверти разрыв между соперниками не превышал пяти очков.

В ходе напряженной игры Джален Рейнольдс вырос на пару сантиметров перед Эриком Грином и слишком высоко передал мяч, ударив прямо в судейский стол, минуя руки Грина. Главный тренер Велимир Перасович махал руками, кричал, делая забавные жесты после ошибок своих игроков в защите, активно меняя одного баскетболиста за другим.

20 секунд — еще очень много

По ходу заключительной 10-минутки хозяева удерживали лидерство, но краснодарцам все же удалось подарить интригу. Точные броски Окаро Уайта, Патрика Миллера и ДеВона Акун-Перселла позволили гостям сравнять счет за полторы минуты до финальной сирены — 83:83.

Но концовка матча стала временем разыгрывающего Ненада Димитриевича. Лидер УНИКСа вернул лидерство своей команде в проходе, забил средний бросок с фолом и в следующей атаке казанцев проявил хладнокровие в реализации штрафных. За 20 секунд до финальной сирены преимущество хозяев достигло отметки «+7».

Велимир Перасович по итогам матча заявил, что серия была чрезвычайно сложной.

— Прежде всего, поздравляю клуб, в особенности моих игроков, с победой в полуфинале. Эта серия была чрезвычайно сложной. Сегодня в седьмом матче мы обыграли соперника, которому еще 3 дня назад крупно уступили. Команда продемонстрировала характер, сплоченность и победила, чему я очень рад. Ребята играли на пределе своих сил. Нелегко подобрать слова, чтобы описать те усилия, которые игроки приложили для победы, — сказала он.

Велимир Перасович по итогам матча заявил, что серия была чрезвычайно сложной. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В финале УНИКС сыграет с ЦСКА. Первые два матча серии пройдут в Казани в ближайшее воскресенье, 26 мая, и во вторник, 28 мая. Далее две игры в Москве — в пятницу, 31 мая, в 20:00, и в воскресенье, 2 июня, в 14:00. Следующие встречи, при необходимости: пятая — 5 июня в Казани, шестая — 8 июня в Москве, седьмая — 11 июня в Казани.

Статистика седьмого матча полуфинала Единой лиги ВТБ:

УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 92:87 (23:24, 26:22, 24:18, 19:23).

Лидеры УНИКСа: Ненад Димитриевич (31 + 6 подборов + 6 передач), Эрик Грин (17), Маркос Найт (12 + 7 подборов).

Лидеры «Локомотив-Кубань»: Патрик Миллер (18 + 6 подборов), ДеВон Акун-Перселл (17), Джейлен Барфорд (12).