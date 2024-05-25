Более 7 миллионов россиян ограничены в выезде за границу из-за долгов

Фото: Максим Платонов

К началу лета более 7 миллионов граждан России не могут выехать за границу из-за своих долгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

По состоянию на 1 мая постановления о временном ограничении права на выезд действовали в рамках 7,5 млн исполнительных производств. К началу июня это число сократилось до 5,5 млн. Для сравнения, в июне 2021 года действовало 5,1 млн постановлений.

В ФССП отмечают эффективность ограничения выезда как меры воздействия на должников. Так, за первые четыре месяца с начала 2024 года по исполнительным производствам, где применялось временное ограничение на выезд, с должников было взыскано 28,2 млрд рублей. Для сравнения: в 2019 году с невыездных должников к лету взыскали 7 млрд рублей, а за первые 4 месяца 2017 года — 9 млрд рублей.

Напомним, в начале апреля, по данным Федеральной службы судебных приставов, число ограничений на выезд за границу из-за накопившихся долгов у россиян достигло 6,6 миллиона.

Разиль Самигуллин