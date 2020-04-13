Главное за выходные: Фишман-Бекмамбетова в Общественной палате и пусконакладка линии медицинских масок
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 13 апреля.
- Правительство России расширило список отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Согласно постановлению, в список попали кинотеатры и стоматологические клиники.
Первоначальный перечень был утвержден 6 апреля и включал услуги по перевозкам, организацию развлечений, деятельность в области спорта, туристические агентства, гостиничный бизнес, кафе и рестораны, образовательные учреждения, организацию конференций и выставок, салоны красоты и химчистки.
- Некоторых предпринимателей в России в апреле — июне освободят от уплаты аренды федерального имущества. Согласно распоряжению правительства, от уплаты аренды освободят предприятия в сфере авиа- и автоперевозок, культуры и организации досуга, физкультуры и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, дополнительного образования, а также химчистки, точки по ремонту, парикмахерские и салоны красоты.
- Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев провел онлайн-встречу с 10 предпринимателями из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Зеленодольска. Представители власти и бизнеса договорились создать оперативный центр под руководством Фарида Абдулганиева, в который войдут эксперты из республиканских министерств и ведомств, а также предприниматели.
- Президент РФ Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ по президентской квоте. В список вошла и помощник президента Татарстана на внештатной основе Наталия Фишман-Бекмамбетова.
- На ПАО «Нижнекамскнефтехим» в сжатые сроки провели пусконаладку автоматизированной линии по производству медицинских масок.
10 апреля оборудование прибыло из Китая в аэропорт «Казань» на самолете «Руслан». Одна из линий была доставлена в ОЭЗ «Алабуга» на базу АО «Полиматиз» («дочка» ПАО «Нижнекамскнефтехим»), одного из крупнейших производителей нетканого материала в России.
- Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Ильшата Гафурова ректором Казанского федерального университета на новый пятилетний срок. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Гафуров занимает пост ректора КФУ с 2010 года.
- Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о введении с 11 апреля карантина на территории села Малая Пурга и деревни Баграш-Бигра. Оба поселка располагаются на границе с Татарстаном.
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