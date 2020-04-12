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Путин внес Фишман-Бекмамбетову в состав Общественной палаты РФ

14:43, 12.04.2020
Путин внес Фишман-Бекмамбетову в состав Общественной палаты РФ
Фото: realnoevremya.ru

Президент РФ Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ по президентской квоте. В список вошла и помощник президента Татарстана на внештатной основе Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Согласно указу, членам ОП из списка вместе с представителями региональных палат предложили приступить к формирование нового состава Общественной палаты в полном составе.

ОбществоВласть Татарстан
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