Путин внес Фишман-Бекмамбетову в состав Общественной палаты РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ по президентской квоте. В список вошла и помощник президента Татарстана на внештатной основе Наталия Фишман-Бекмамбетова.
Согласно указу, членам ОП из списка вместе с представителями региональных палат предложили приступить к формирование нового состава Общественной палаты в полном составе.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым