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Правительство России расширило перечень отраслей, пострадавших от коронавируса

14:43, 11.04.2020 3
Правительство России расширило перечень отраслей, пострадавших от коронавируса
Фото: flickr.com

Правительство России расширило список отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса.

Согласно постановлению, в список попали кинотеатры и стоматологические клиники.

Первоначальный перечень был утвержден 6 апреля и включал услуги по перевозкам, организацию развлечений, деятельность в области спорта, туристические агентства, гостиничный бизнес, кафе и рестораны, образовательные учреждения, организацию конференций и выставок, салоны красоты и химчистки.

Напомним, ранее расширить перечень отраслей, пострадавших в период пандемии коронавируса, предложил бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев.

Бизнес Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:08
    Первоначально было также : 2. Культура, организация досуга и развлечений
    Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений Код ОКВЭД 2 - 90
    Видимо в этот перечень кинотеатры не входили.
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  • Николай Бурков 15:44
    Если все друг другу простят долги за карантин, как форс мажор, то и государству не надо напрягаться. остануться долги по налогам и зп, но и это решаемый вопрос.
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  • Николай Бурков 15:46
    Если все друг другу простят долги за карантин, как форс мажор, то и государству не надо напрягаться. остануться долги по налогам и зп, но и это решаемый вопрос.
    Ответить
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