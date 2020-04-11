Правительство России расширило перечень отраслей, пострадавших от коронавируса
Правительство России расширило список отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса.
Согласно постановлению, в список попали кинотеатры и стоматологические клиники.
Первоначальный перечень был утвержден 6 апреля и включал услуги по перевозкам, организацию развлечений, деятельность в области спорта, туристические агентства, гостиничный бизнес, кафе и рестораны, образовательные учреждения, организацию конференций и выставок, салоны красоты и химчистки.
Напомним, ранее расширить перечень отраслей, пострадавших в период пандемии коронавируса, предложил бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев.Бизнес Татарстан
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Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений Код ОКВЭД 2 - 90
Видимо в этот перечень кинотеатры не входили.