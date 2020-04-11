В России часть бизнесменов временно освободят от уплаты аренды госимущества
Некоторых предпринимателей в России в апреле — июне освободят от уплаты аренды федерального имущества.
Согласно распоряжению правительства, от уплаты аренды освободят предприятия в сфере авиа- и автоперевозок, культуры и организации досуга, физкультуры и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, дополнительного образования, а также химчистки, точки по ремонту, парикмахерские и салоны красоты.
Ранее мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с представителями бизнеса сообщил, что решил отменить арендную плату для летних кафе на этот сезон.
До этого полномочный представитель Гильдии управляющих компаний и девелоперов в Республике Татарстан Елена Стрюкова посоветовала арендаторам и арендодателям договариваться друг с другом в период кризиса. Арендодателям следует быть более гибкими, так как в ближайшем будущем новых арендаторов может и не найтись.ОбществоВласть
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