В России часть бизнесменов временно освободят от уплаты аренды госимущества

Некоторых предпринимателей в России в апреле — июне освободят от уплаты аренды федерального имущества.

Согласно распоряжению правительства, от уплаты аренды освободят предприятия в сфере авиа- и автоперевозок, культуры и организации досуга, физкультуры и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, дополнительного образования, а также химчистки, точки по ремонту, парикмахерские и салоны красоты.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с представителями бизнеса сообщил, что решил отменить арендную плату для летних кафе на этот сезон.

До этого полномочный представитель Гильдии управляющих компаний и девелоперов в Республике Татарстан Елена Стрюкова посоветовала арендаторам и арендодателям договариваться друг с другом в период кризиса. Арендодателям следует быть более гибкими, так как в ближайшем будущем новых арендаторов может и не найтись.