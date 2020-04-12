В двух селах Удмуртии на границе с Татарстаном ввели карантин

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжении о введении с 11 апреля карантина на территории села Малая Пурга и деревни Баграш-Бигра. Оба поселка располагаются на границе с Татарстаном.

«Для чего мы это делаем — наши пробы одной из пациенток, по которой мы ждем подтверждение из Москвы, дали положительный результат. Мы провели совместно с сотрудниками Роспотребнадзором и главой Малопургинского района Сергеем Юриным подробное расследование. Круг лиц, с которыми возможно контактировала заболевшая достаточно большой», — цитирует Бречалова пресс-служба правительства Удмуртии.



Он также добавил, что в больнице, куда была госпитализирована женщина, были допущены грубые нарушения при транспортировке и госпитализации. Сейчас в больнице проводятся карантинные мероприятия.

«Печально, что это как раз тот случай, когда человек, который мог оставаться дома, не соблюдал режим самоизоляции. Человек мог находиться дома. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем жителям — мы сделали максимально разумные и сбалансированные меры по Ижевску и другим территориям республики... Что еще должно произойти, чтобы вы поняли, что ситуация серьезная?», — обратился Бречалов.

Ранее власти Удмуртии установили КПП на границах с Татарстаном и Башкирией.