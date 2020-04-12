Гафурова назначили ректором КФУ на новый срок
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Ильшата Гафурова ректором Казанского федерального университета на новый пятилетний срок. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Гафуров занимает пост ректора КФУ с 2010 года.
Ранее Гафуров и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев получили премию правительства РФ за проект музеефикации Болгарского историко-археологического комплекса и острова-града Свияжска.ОбществоОбразование Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым