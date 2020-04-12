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Гафурова назначили ректором КФУ на новый срок

16:12, 12.04.2020
Гафурова назначили ректором КФУ на новый срок
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Ильшата Гафурова ректором Казанского федерального университета на новый пятилетний срок. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Гафуров занимает пост ректора КФУ с 2010 года.

Ранее Гафуров и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев получили премию правительства РФ за проект музеефикации Болгарского историко-археологического комплекса и острова-града Свияжска.

ОбществоОбразование Татарстан
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