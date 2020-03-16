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Главное за выходные: прощание с Миннахметовым, разработка вакцины от коронавируса, отель с роботами

07:00, 16.03.2020
Главное за выходные: прощание с Миннахметовым, разработка вакцины от коронавируса, отель с роботами
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 16 марта.

  • Федеральная резервная система США снизила ключевую процентную ставку до 0-0,25%. Снижение ставки практически до нуля связано с экономическим спадом из-за коронавируса. Низкий уровень ставки будет действовать пока федеральный комитет по операциям не удостоверится в том, что экономика преодолела последние события.
  • Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) запустили научный проект по разработке вакцины против заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. По словам профессора, директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберта Ризванова, финансирование проекта осуществляется за счет АНО «Научно-исследовательский центр ДНК».
  • На правительственном совещании президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал жестко соблюдать меры особого санитарно-эпидемиологического режима, введенного в республике. Он подчеркнул, что все требования продиктованы необходимостью защитить здоровье граждан. Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта из-за коронавируса.
  • В центральном холле стадиона (Западная трибуна) «Ак Барс Арена» прошла Церемония прощания с экс-главой «Татспиртпрома» Иреком Миннахметовым, который скончался вчера в возрасте 39 лет. Бизнесмена похоронили в родном селе семьи Миннахметовых — Мингер Сабинского района.
  • Гостиница, которую в Иннополисе планирует построить петербургский девелопер Kravt Invest, станет первым роботизированным отелем в России.


    Значительную часть персонала в этом отеле заменят роботы: так, общаться с постояльцами будет голосовой помощник, а за стойкой бара будет робот-бариста. Охранять порядок в отеле будет робот-полицейский.
  • Администрация Мамадышского района подтвердила планы по строительству Молодежного центра. В нем будет организован боулинг и площадки для других активностей. Сейчас архитекторы готовят подробный проект центра
Общество Татарстан
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