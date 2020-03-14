Стали известны подробности церемонии прощания с Иреком Миннахметовым

Церемония прощания с экс-главой «Татспиртпрома» Иреком Миннахметовым, который скончался вчера в возрасте 39 лет, состоится завтра на стадионе «Ак Барс Арена». Панихида пройдет 9.00 до 11.30 часов.

Траурное мероприятие состоится в центральном холле стадиона (Западная трибуна), после будет прочитан дженаза-намаз. Для прибывающих на церемонию будет открыт свободный въезд на парковки Р1, Р2 и Р9 (въезд со стороны ул. Чистопольской).

Бизнесмена похоронят в родном селе семьи Миннахметовых — Мингер Сабинского района.



Ранее «Татар-информ» сообщал, что церемония прощания с бывшим гендиректором «Татспиртпрома» пройдет в мечети Аль-Марджани.