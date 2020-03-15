Гостиница в Иннополисе станет первым роботизированным отелем в России

Фото: Реальное время

Гостиница, которую в Иннополисе планирует построить петербургский девелопер Kravt Invest, станет первым роботизированным отелем в России, рассказал вице-премьер Татарстана Романт Шайхутдинов.

Технологии с использованием искусственного интеллекта будут анализировать предпочтения владельцев при с учетом более 300 параметров, в том числе публичных данных соцсетей. Технологии смогут распознавать эмоции гостей по звуку голоса, фото и даже видео, считывать их настроение по внешнему виду, оценивать удовлетворенность или усталость, пишут «Известия».

Значительную часть персонала в этом отеле заменят роботы: так, общаться с постояльцами будет голосовой помощник, а за стойкой бара будет робот-бариста. Охранять порядок в отеле будет робот-полицейский.

Инвестиции в проект могут составить до 500 млн рублей, треть из них пойдет на разработку и внедрение высоких технологий.

Напомним, о том, что в Иннополисе появится гостиница, «Реальное время» сообщило еще в январе.