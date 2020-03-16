ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса

Федеральная резервная система США снизила ключевую процентную ставку до 0-0,25%. Снижение ставки практически до нуля связано с экономическим спадом из-за коронавируса.

Низкий уровень ставки будет действовать пока федеральный комитет по операциям не удостоверится в том, что экономика преодолела последние события. Федеральная резервная система готова поспособствовать достижению максимальных результатов в области занятости и ценовой стабильности. В ближайшие месяцы комитет увеличит на $500 млрд запасы казначейских ценных бумаг и на $200 млрд запасы агентских ипотечных ценных бумаг.

Для обеспечения ликвидности доллара Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк и Швейцарский национальный банк будут действовать совместно с ФРС. Механизмы обмена ликвидности снизились на на 25 базисных пунктов.