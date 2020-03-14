Специалисты КФУ запустили проект по разработке вакцины от коронавируса

Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) запустили научный проект по разработке вакцины против заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

По словам профессора, директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберта Ризванова, финансирование проекта осуществляется за счет АНО «Научно-исследовательский центр ДНК».

Он отметил, что в КФУ нет возможности работать с живым вирусом, поэтому специалисты создают генно-терапевтический вариант вакцины с помощью генной инженерии на основе опубликованного генома вируса, пишет ТАСС.

«Когда мы покажем, что вакцина с геномом вируса работает на лабораторных животных, вызывая иммунитет против коронавируса, тогда мы уже свяжемся с государственными организациями, которые имеют право работать с живым вирусом и там проведем доклинические и клинические испытания уже с ним. Для этого требуются специализированные лаборатории высокого уровня биологической безопасности. И здесь, безусловно, потребуется участие государства», — сказал он.

Ранее ученые итальянского национального института инфекционных заболеваний Spallanzani смогли изолировать коронавирус. Это в будущем должно помочь в разработке вакцины.