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Специалисты КФУ запустили проект по разработке вакцины от коронавируса

23:29, 14.03.2020
Специалисты КФУ запустили проект по разработке вакцины от коронавируса
Фото: duma.gov.ru

Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) запустили научный проект по разработке вакцины против заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

По словам профессора, директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберта Ризванова, финансирование проекта осуществляется за счет АНО «Научно-исследовательский центр ДНК».

Он отметил, что в КФУ нет возможности работать с живым вирусом, поэтому специалисты создают генно-терапевтический вариант вакцины с помощью генной инженерии на основе опубликованного генома вируса, пишет ТАСС.

«Когда мы покажем, что вакцина с геномом вируса работает на лабораторных животных, вызывая иммунитет против коронавируса, тогда мы уже свяжемся с государственными организациями, которые имеют право работать с живым вирусом и там проведем доклинические и клинические испытания уже с ним. Для этого требуются специализированные лаборатории высокого уровня биологической безопасности. И здесь, безусловно, потребуется участие государства», — сказал он.

Ранее ученые итальянского национального института инфекционных заболеваний Spallanzani смогли изолировать коронавирус. Это в будущем должно помочь в разработке вакцины.

ОбществоМедицина Татарстан
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