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Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с завтрашнего дня

19:56, 15.03.2020
Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с завтрашнего дня
Фото: realnoevremya.ru

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта из-за коронавируса.

Согласно приказу главы ведомства Валерия Фалькова, вузам рекомендовано организовать обучение студентов вне места их нахождения, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Напомним, накануне Министерство просвещения России рекомендовало регионам усилить меры санитарно-эпидемиологического контроля и при необходимости временно перевести учащихся детских садов, школ, колледжей на дистанционное обучение. Это связано с распространением коронавируса.

ОбществоОбразование
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