Власти Мамадыша планируют построить Молодежный центр с боулингом и другими площадками

Администрация Мамадышского района подтвердила планы по строительству Молодежного центра. В нем будет организован боулинг и площадки для других активностей.

Сейчас архитекторы готовят подробный проект центра, пишет газета «Нократ».

«Наш Молодежный центр будет одним из лучших в республике», — заверил глава района Анатолий Иванов.

Ранее сообщалось, что молодые архитекторы из Мамадыша собрали мнения местных жителей о том, как должен выглядеть и что предлагать горожанам Молодежный центр. Среди предложений звучали и фотостудии, и скалодром, и тир. Также на крыше здания может разместиться телескоп. Проект победил во Всероссийском урбанистическом хакатоне.