Прокуратура назвала две версии крушения вертолета Айрата Хайруллина

Фото: МЧС по РТ

Транспортный прокурор Тимур Кебеков назвал две версии крушения вертолета депутата Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина.

По его словам, причиной трагедии мог послужить человеческий фактор и техническая неисправность.

Главную версию определят после окончания всех назначенных экспертиз, в которые входит и авиатехническая. Также после этого эксперты дадут правовую оценку произошедшего, передает телеканал «ТНВ».

Напомним, что Айрат Хайруллин погиб 7 февраля в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью. Церемония прощания состоялась в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Его похоронили на татарском кладбище в поселке Мирный, рядом с матерью.

Помощник Хайруллина Рамис Газизов считает причиной крушения вертолета плохую видимость. Пилот Жавдат Сулейманов подчеркнул, что имеет большой опыт работы в сложных условиях. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения вертолета, на котором летел депутат. Кроме того, Следком возбудил уголовное дело по факту трагедии.

