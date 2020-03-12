Прокуратура назвала две версии крушения вертолета Айрата Хайруллина
Транспортный прокурор Тимур Кебеков назвал две версии крушения вертолета депутата Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина.
По его словам, причиной трагедии мог послужить человеческий фактор и техническая неисправность.
Главную версию определят после окончания всех назначенных экспертиз, в которые входит и авиатехническая. Также после этого эксперты дадут правовую оценку произошедшего, передает телеканал «ТНВ».
Напомним, что Айрат Хайруллин погиб 7 февраля в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью. Церемония прощания состоялась в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Его похоронили на татарском кладбище в поселке Мирный, рядом с матерью.
Помощник Хайруллина Рамис Газизов считает причиной крушения вертолета плохую видимость. Пилот Жавдат Сулейманов подчеркнул, что имеет большой опыт работы в сложных условиях. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения вертолета, на котором летел депутат. Кроме того, Следком возбудил уголовное дело по факту трагедии.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым