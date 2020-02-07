Следователи возбудили уголовное дело после гибели депутата Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело после гибели депутата Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина в результате авиакатастрофы под Казанью.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Установлено, что вертолет был обнаружен вблизи населенного пункта Лаишево, он в результате удара о землю получил значительные повреждения корпуса. На борту находились три человека, двое выживших с серьезными травмами направлены в больницу, а Айрат Хайрулин оказался зажат в кабине вертолета и погиб на месте.

На место происшествия выехал руководитель Приволжского следственного управления на транспорте СК России Анатолий Митин, а также опытные криминалисты управления.

Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность а также неблагоприятные метеоусловия.