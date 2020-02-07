Следователи возбудили уголовное дело после гибели депутата Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина
Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело после гибели депутата Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина в результате авиакатастрофы под Казанью.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».
Установлено, что вертолет был обнаружен вблизи населенного пункта Лаишево, он в результате удара о землю получил значительные повреждения корпуса. На борту находились три человека, двое выживших с серьезными травмами направлены в больницу, а Айрат Хайрулин оказался зажат в кабине вертолета и погиб на месте.
На место происшествия выехал руководитель Приволжского следственного управления на транспорте СК России Анатолий Митин, а также опытные криминалисты управления.
Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность а также неблагоприятные метеоусловия.Происшествия Татарстан
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