Помощник Хайруллина и пилот рассказали о причинах крушения вертолета

Помощник погибшего депутата Госдумы Айрата Хайруллина Рамис Газизов считает причиной крушения вертолета плохую видимость. Пилот Жавдат Сулейманов подчеркнул, что имеет большой опыт работы в сложных уловиях.

Проект Mash поговорил с обоими выжившими при жесткой посадке вертолета Хайруллина в Татарстане.

«У меня опыт работы в таких условиях довольно большой. Я проработал в Якутии 20 лет», — сообщил журналистам Сулейманов. Он добавил, что пилотирует один, опровергнув предположения СМИ о возможном нахождении за штурвалом самого Айрата Хайруллина.

Газизов также подчеркнул, что причиной крушения не могла стать ошибка пилота: «Ничего не было. У нас очень грамотный пилот».

Напомним, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения вертолета, на котором летел депутат. Кроме того, Следком возбудил уголовное дело по факту трагедии.