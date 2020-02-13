Помощник Хайруллина и пилот рассказали о причинах крушения вертолета
Помощник погибшего депутата Госдумы Айрата Хайруллина Рамис Газизов считает причиной крушения вертолета плохую видимость. Пилот Жавдат Сулейманов подчеркнул, что имеет большой опыт работы в сложных уловиях.
Проект Mash поговорил с обоими выжившими при жесткой посадке вертолета Хайруллина в Татарстане.
«У меня опыт работы в таких условиях довольно большой. Я проработал в Якутии 20 лет», — сообщил журналистам Сулейманов. Он добавил, что пилотирует один, опровергнув предположения СМИ о возможном нахождении за штурвалом самого Айрата Хайруллина.
Газизов также подчеркнул, что причиной крушения не могла стать ошибка пилота: «Ничего не было. У нас очень грамотный пилот».
Напомним, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения вертолета, на котором летел депутат. Кроме того, Следком возбудил уголовное дело по факту трагедии.ОбществоПроисшествия Татарстан
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