Гроб с телом Айрата Хайруллина увезли на кладбище
На церемонии прощания с Айратом Хайруллиным завершили чтение намаза. Гроб вынесли на носилках на улицу и погрузили в катафалк.
Айрат Хайруллин будет на кладбище в поселке Мирный. Он будет погребен рядом с матерью.
На панихиде присутствовали первые лица республики. Семья Айрата Хайруллина поблагодарила присутствующих.
Напомним, что Айрат Хайруллин погиб вчера в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью. Хайруллина похоронят на кладбище в поселке Мирный.
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