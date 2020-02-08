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Гроб с телом Айрата Хайруллина увезли на кладбище

12:17, 08.02.2020
Гроб с телом Айрата Хайруллина увезли на кладбище
Фото: Людмила Артамонова

На церемонии прощания с Айратом Хайруллиным завершили чтение намаза. Гроб вынесли на носилках на улицу и погрузили в катафалк.

Айрат Хайруллин будет на кладбище в поселке Мирный. Он будет погребен рядом с матерью.

На панихиде присутствовали первые лица республики. Семья Айрата Хайруллина поблагодарила присутствующих.

Напомним, что Айрат Хайруллин погиб вчера в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 под Казанью. Хайруллина похоронят на кладбище в поселке Мирный.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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