В Татарстане два ребенка и женщина госпитализированы с отравлением угарным газом

Два ребенка и женщина госпитализированы в Бугульме с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Случай произошел в многоквартирном доме №25 по улице Мусы Джалиля в Бугульме. Пострадали 11-летняя девочка, трехлетний мальчик и взрослая женщина. Детей госпитализировали в детское отделение Бугульминской ЦРБ. Женщину 35 лет с диагнозом «отравление средней степени тяжести» увезли в городскую ЦРБ.

Отметим, что случаи отравления угарным газом стали случаться с опасной регулярностью: так, за короткий промежуток в Татарстане от угарного газа пострадали два ребенка, купаясь в ванной, взрослая пара, женщина с тремя детьми из Казани, трое детей в Бугульме, три 18-летние студентки из Казани, семья с новорожденной дочерью в Казани. Есть и трагический конец: в Дербышках семью из трех человек обнаружили мертвыми из-за отравления. Также появилась информация, что в Казани управляющие компании и подрядные организации разрабатывают проект технических решений по ремонту дымоходов в многоквартирных домах.



