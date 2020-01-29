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В Казани следователи начали проверку по факту отравления семьи угарным газом

13:11, 29.01.2020
В Казани следователи начали проверку по факту отравления семьи угарным газом
Фото: kzn.ru

Следователи проводят доследственную проверку по факту отравления семьи угарным газом. Они осматривают место происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что сегодня стало известно о еще одном случае отравления угарным газом в квартире. Госпитализированы в больницу 24-летний мужчина, его 22-летняя супруга и новорожденная дочь. В последнее время отравления угарным газом стали случаться с опасной регулярностью: так, за короткий промежуток в Татарстане от угарного газа пострадали два ребенка, купаясь в ванной, взрослая пара, женщина с тремя детьми из Казани, трое детей в Бугульме, три 18-летние студентки из Казани. Есть и трагический конец: в Дербышках семью из трех человек обнаружили мертвыми из-за отравления. Также появилась информация, что в Казани управляющие компании и подрядные организации разрабатывают проект технических решений по ремонту дымоходов в многоквартирных домах.

Общество Татарстан
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