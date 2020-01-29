В Казани следователи начали проверку по факту отравления семьи угарным газом

Следователи проводят доследственную проверку по факту отравления семьи угарным газом. Они осматривают место происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что сегодня стало известно о еще одном случае отравления угарным газом в квартире. Госпитализированы в больницу 24-летний мужчина, его 22-летняя супруга и новорожденная дочь. В последнее время отравления угарным газом стали случаться с опасной регулярностью: так, за короткий промежуток в Татарстане от угарного газа пострадали два ребенка, купаясь в ванной, взрослая пара, женщина с тремя детьми из Казани, трое детей в Бугульме, три 18-летние студентки из Казани. Есть и трагический конец: в Дербышках семью из трех человек обнаружили мертвыми из-за отравления. Также появилась информация, что в Казани управляющие компании и подрядные организации разрабатывают проект технических решений по ремонту дымоходов в многоквартирных домах.

