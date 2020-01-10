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В Казани женщину с тремя детьми госпитализировали с отравлением угарным газом

11:15, 10.01.2020
В Казани женщину с тремя детьми госпитализировали с отравлением угарным газом
Фото: архив

В ДРКБ госпитализирована женщина и трое ее детей с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Дети и их мать получили отравление при пожаре в частном доме в Авиастроительном районе. Женщина 28 лет, двое ее сыновей 7 и 10 лет, а также трехлетняя дочь получили отравление легкой степени.

В причинах пожара разбираются специалисты.

Происшествия Татарстан
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