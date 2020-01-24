В Казани полицейские вскрыли квартиру, где обнаружили тела трех человек

Фото: соцсети

В Казани тела трех человек обнаружили после вскрытия квартиры по просьбе соседей. По данным источника «Реального времени», погибли две женщины и мужчина.

ЧП произошло в Дербышках по адресу: ул. Липатова 23а. Дверь вскрыли полицейские по просьбе соседей, они жаловались на сильный запах. Как сообщают в соцсетях, соседи на втором этаже жаловались на плохое самочувствие, кому-то даже вызвали скорую. Днем пожарные попытались попасть в квартиру, однако это сделать не удалось. Вскрыть квартиру удалось только вечером при участии полиции, скорой и МЧС.

«Получилось вскрыть окно, оттуда пошел дым с газом. Погибла вся семья из трех человек», — пишут в соцсетях.

Сообщается, что погибшими являются муж, жена и теща.

Ранее в Казани три девушки отравились бытовым газом.