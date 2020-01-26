В Татарстане два ребенка попали в реанимацию после купания в ванной

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане два ребенка отравились угарным газом, купаясь в ванной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Случай произошел в Лениногорске. Накануне в 21:05 на вызов экстренных служб 112 поступило обращение, что в пятиэтажном доме на улице Кошевого женщина и двое детей плохо себя чувствуют. Прибывшие медики доставили девочек девяти и четырех лет в реанимацию. Их состояние оценивалось как тяжелое. Их мать от госпитализации отказалась.

Оказалось, что в доме при плотно закрытых окнах и двери работала газовая колонка, что является нарушением правил эксплуатации газовой колонки — не был обеспечен доступ в квартиру.

Ранее в Казани семья из трех человек погибла от отравления угарным газом.





