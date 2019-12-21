Трое детей отравились угарным газом в квартире в Бугульме

В Бугульме трое детей отравились угарным газом легкой степени.

Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 07:30 утра 21 декабря.

В результате происшествия медики скорой помощи доставили в больницу 10-летнюю девочку и 12-летнего мальчика. Ребенка 5 лет был осмотрен врачами и направлен домой.

Причины случившегося выясняются, передает пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области около 30 школьников отравились газом. Состояние десяти детей оценивается как средней степени тяжести.

