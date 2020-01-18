В Татарстане два человека отравились угарным газом

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Татарстане зафиксировано отравление угарным газом. В ночь на субботу пострадали два человека.

Это произошло в частном доме в Болгаре. Сообщение об отравлении поступило в 03.19, передает пресс-служба татарстанского главка МЧС.

Отравление средней степени тяжести получила женщина 1988 года рождения. Она была госпитализирована в ЦРБ Болгара. Также легкое отравление зафиксировано у мужчины 1987 года рождения. Его везти в больницу не понадобилось.

Погибших нет. Причина происшествия устанавливается.

В МЧС напомнили, что трещины в печах, забитые дымоходы и недостаточная вентиляция угрожают отравлением угарным газом.