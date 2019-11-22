В Казани три девушки отравились дома угарным газом

В Казани три 18-летние девушки отравились угарным газом в квартире.

Пострадавших госпитализировали в больницу №7 с диагнозом «токсическое отравление окисью углерода».

Погибших нет, причины произошедшего предстоит установить, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.

В ведомстве напомнили, что самыми распространенными источниками угарного газа являются неисправные газовые, масляные, дровяные печи, газовые приборы, нагреватели воды в бассейнах и двигатели, выбрасывающие выхлопные газы. Недостаточный доступ свежего воздуха также может способствовать скоплению в помещении угарного газа.

Ранее сообщалось, что в Нефтекамске в больницу с признаками отравления угарным газом госпитализировали четырех человек, в том числе двоих детей. Одну женщину спасти не удалось. Все обстоятельства случившегося выясняются.