В Казани три девушки отравились дома угарным газом
В Казани три 18-летние девушки отравились угарным газом в квартире.
Пострадавших госпитализировали в больницу №7 с диагнозом «токсическое отравление окисью углерода».
Погибших нет, причины произошедшего предстоит установить, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.
В ведомстве напомнили, что самыми распространенными источниками угарного газа являются неисправные газовые, масляные, дровяные печи, газовые приборы, нагреватели воды в бассейнах и двигатели, выбрасывающие выхлопные газы. Недостаточный доступ свежего воздуха также может способствовать скоплению в помещении угарного газа.
Ранее сообщалось, что в Нефтекамске в больницу с признаками отравления угарным газом госпитализировали четырех человек, в том числе двоих детей. Одну женщину спасти не удалось. Все обстоятельства случившегося выясняются.ОбществоПроисшествия Татарстан
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