В Казани готовят проект по ремонту дымоходов в многоквартирных домах

В Казани управляющие компании и подрядные организации разрабатывают проект технических решений по ремонту дымоходов в многоквартирных домах, рассказал сегодня на деловом понедельнике председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Анисимов.

По его словам, дальше в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ направят обращение о необходимости разработки и утверждения сметных нормативов на ремонт дымоходов по подготовленным техническим решениям.

В Казани в прошлом году увеличилось число случаев отравления — с четырех случаев в 2018 году (пострадали 18 человек) до 18 в 2019 году (44 пострадавших). Чаще всего причиной являются неисправные дымоходы в квартирах, а также пластиковые окна и двери с уплотнителем, препятствующие работе вытяжной вентиляции. По словам Анисимова, анализ произошедших случаев отравления показал, что в основном они происходят в помещениях с недорогими конструкциями пластиковых окон либо с устаревшими моделями без клапанов.

«При нарушении герметичности каналов, неплотности в местах соединения, смещения домовых кассет относительно друг друга возможно попадание продуктов горения газа через дымоходы в квартиры. В случае выявления таких фактов жилые помещения отключают от газоснабжения до момента устранения замечания», — сказал он, отметив, что на данный момент в 152 квартирах 18 домов отключили газоснабжение во избежание отравления жителей угарным газом.

Пару дней назад сообщалось, что в Татарстане два человека отравились угарным газом.