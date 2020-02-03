Главное за выходные: полет модернизированного Ту-160М, упоминание Бога в Конституции, убыль населения в ПФО
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 3 февраля.
- Вчера ушел из жизни депутат Госсовета РТ Габдулхай Каримов. С 2007 года он был директором ООО «Сервис-Агро», а с сентября 2019 года — депутатом Государственного совета РТ шестого созыва.
- В Татарстане выявили новый вид интернет-мошенничества. Жителям республики вместо заказанных в интернете товаров стали приходить посылки с песком или кусками картона. Так, только за первый месяц 2020 года в полицию в Елабуге обратились четверо пострадавших.
- Первый глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М впервые поднялся в воздух. Испытания прошли на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев». Первый полет состоялся 2 февраля. По информации конструкторского бюро, он проходил на высоте 1 500 метров и длился 34 минуты.
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию России. «Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верит», — отметил он. Зампредседателя Совета при президенте России по правам человека, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора заявила, что считает некорректным упоминание о Боге в преамбуле Основного закона страны. Она также отметила, что для неверующих граждан РФ это будет неприемлемо. По словам Киркоры, Конституция является универсальным документом для всех граждан РФ и для каждого гражданина в отдельности.
- По итогам 2019 года в трех федеральных округах России зафиксирована убыль населения, следует из данных Росстата. Речь идет о Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) округах. Наибольший прирост населения оказался в Северо-Кавказском округе.
- В казанском «УНИКСе» вчера прервали концерт певицы Иркэ из-за анонимного звонка о подозрительной коробке. Прибывшие на место полицейские и сотрудники спецслужб ничего не обнаружили, сообщение было ложным.
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