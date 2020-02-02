Модернизированный Ту-160М выполнил первый полет над Казанью

Первый глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М впервые поднялся в воздух. Испытания прошли на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев».

Первый полет состоялся 2 февраля. Он проходил на высоте 1500 метров и длился 34 минуты, заявили в конструкторском бюро, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Туполева».

В конструкторском бюро уточнили, что в ходе полета были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования, установленного в рамках глубокой модернизации самолета. По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без сбоев.

Ту-160М пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Анри Наскидянца.

Ранее сообщалось, что новый самолет на базе пассажирского Ту-214 могут собрать на Казанском авиационном заводе. Это возможно в случае подписания госконтракта.

