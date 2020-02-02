В СПЧ сочли некорректным упоминание Бога в Конституции

Зампредседателя Совета при президенте России по правам человека, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора заявила, что считает некорректным упоминание о Боге в преамбуле Основного закона страны.

«На мой взгляд, предложение об упоминании Бога в Конституции не очень корректно. Это связано с многоконфессиональностью РФ и статьей 14 Конституции, что РФ является светским государством. В случае внесения такой поправки преамбула вступит в противоречие действующей норме Конституции», — передает «Интерфакс» ее слова.

Она также отметила, что для неверующих граждан РФ это будет неприемлемо. По словам Киркоры, Конституция является универсальным документом для всех граждан РФ и для каждого гражданина в отдельности.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию России.

