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В СПЧ сочли некорректным упоминание Бога в Конституции

16:59, 02.02.2020
В СПЧ сочли некорректным упоминание Бога в Конституции
Фото: duma.gov.ru

Зампредседателя Совета при президенте России по правам человека, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Ирина Киркора заявила, что считает некорректным упоминание о Боге в преамбуле Основного закона страны.

«На мой взгляд, предложение об упоминании Бога в Конституции не очень корректно. Это связано с многоконфессиональностью РФ и статьей 14 Конституции, что РФ является светским государством. В случае внесения такой поправки преамбула вступит в противоречие действующей норме Конституции», — передает «Интерфакс» ее слова.

Она также отметила, что для неверующих граждан РФ это будет неприемлемо. По словам Киркоры, Конституция является универсальным документом для всех граждан РФ и для каждого гражданина в отдельности.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию России.

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