Режим ракетной опасности в Татарстане отменен, аэропорты Казани и Нижнекамска открыты
Ограничения на территории республики действовали с 06.25 мск
Ракетная опасность в Татарстане отменена, также снят режим «Ковер» для аэропортов Казани и Нижнекамска. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения на территории республики действовали с 06.25 мск.
Ранее, с утра, ракетную опасность ввели в восьми регионах России, в том числе в Татарстане и Чувашии.
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