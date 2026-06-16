Режим ракетной опасности в Татарстане отменен, аэропорты Казани и Нижнекамска открыты

Ограничения на территории республики действовали с 06.25 мск

Фото: скриншот приложения МЧС

Ракетная опасность в Татарстане отменена, также снят режим «Ковер» для аэропортов Казани и Нижнекамска. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения на территории республики действовали с 06.25 мск.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее, с утра, ракетную опасность ввели в восьми регионах России, в том числе в Татарстане и Чувашии.

Зульфат Шафигуллин