Росстат зафиксировал убыль населения в ПФО

По итогам 2019 года в трех федеральных округах России зафиксирована убыль населения, следует из данных Росстата. Речь идет о Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) округах. Наибольший прирост населения оказался в Северо-Кавказском

Наибольшую убыль населения зафиксировали в Саратовской области — там тот показатель составил 19 тысяч человек, пишет «Российская газета». Также высокая убыль населения отмечена в Омской (17,6 тыс.) и Кемеровской (16,5 тыс.) областях.

Наибольший прирост зафиксирован в Московской области (88,0 тыс.), Москве (77,2 тыс.), Тюменской области (31,8 тыс.), Краснодарском крае (29,6 тыс.) и Ленинградской области (28,5 тыс.).

Ранее сообщалось, что по Татарстану также наблюдается естественный прирост населения: за 2019 год родились 43 180 детей. При этом зафиксирована смерть только 42 942 человек.

