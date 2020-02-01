Татарстанцы вместо заказанных посылок через Интернет получили песок и картон

В Татарстане выявили новый вид интернет-мошенничества. Жителям республики вместо заказанных в интернете товаров стали приходить посылки с песком или кусками картона.

Так,только за первый месяц 2020 года в полицию в Елабуге обратились четверо пострадавших. Они рассказали, что в наткнули в интернете на рекламу с заманчивыми ценами на товары (одежда, обувь и техника).

Перейдя на сайт магазина, они делали заказ. Одним из заманчивых условий сайта была оплата при получении в почтовом отделении.

Покупатели получали заказы на почте, где оплачивали их, а дома выяснялось, что в коробках либо песок, либо куски картона.

В МВД посоветовали татарстанцам просить продавцов высылать заказы с описью вложения. Это позволит работникам почты проверить содержимое коробки, а также обезопасит покупателя от аферистов, пишет «Татар-информ».