Патриарх Кирилл предложил включить в российскую Конституцию упоминание о Боге

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию России.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верит. Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" — передает «Интерфакс» его слова.

По мнению Патриарха, начать дискуссию об этом можно с сегодняшнего дня.

Ранее сенатор Клишас заявил, что рабочая группа по внесению поправок в Конституцию обсуждают вопрос изменения преамбулы Конституции.

