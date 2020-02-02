В казанском «Униксе» прервали концерт из-за звонка о подозрительной коробке
В казанском «Униксе» прервали концерт певицы Иркэ из-за анонимного звонка о подозрительной коробке.
Прибывшие на место полицейские и сотрудники спецслужб ничего не обнаружили, звонок был ложным.
После осмотра здания правоохранителями, зрители вернулись на свои места, пишет «Татар-информ».
Ранее в начале декабря к зданию «Уникса» также съезжались экстренные службы.Происшествия Татарстан
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