Росавиация ввела рекомендации для сверхлегких самолетов при атаках БПЛА
Меры должны минимизировать риски в экстренных случаях
Росавиация выпустила рекомендации (NOTAM) для сверхлегких и легких самолетов в условиях атак беспилотников. Меры должны минимизировать риски в экстренных случаях, сообщает пресс-служба ведомства.
Рекомендации даны до 02:59 мск 16 сентября 2026 года.
Экипажам сверхлегких и легких самолетов рекомендуется:
- Не отклоняться от траектории более чем на 1 км: при выполнении полетов в воздушном пространстве классов Н и G при скорости полета до 300 км/ч не отклоняться от планируемой траектории полета (за пределы района полета) более чем на 1 км;
- Предупреждать об изменении маршрута за полчаса до полета: в случае необходимости изменения маршрута в полете уведомлять органы обслуживания воздушного движения (управления полетов) не менее чем за 30 минут до пролета первой точки изменения маршрута.
Ранее Росавиация ограничила ночные полеты из России в Иран до 24 июня.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».