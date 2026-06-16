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Росавиация ввела рекомендации для сверхлегких самолетов при атаках БПЛА

09:05, 16.06.2026

Меры должны минимизировать риски в экстренных случаях

Росавиация ввела рекомендации для сверхлегких самолетов при атаках БПЛА
Фото: Миляуша Кашафутдинова

Росавиация выпустила рекомендации (NOTAM) для сверхлегких и легких самолетов в условиях атак беспилотников. Меры должны минимизировать риски в экстренных случаях, сообщает пресс-служба ведомства.

Рекомендации даны до 02:59 мск 16 сентября 2026 года.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Экипажам сверхлегких и легких самолетов рекомендуется:

  • Не отклоняться от траектории более чем на 1 км: при выполнении полетов в воздушном пространстве классов Н и G при скорости полета до 300 км/ч не отклоняться от планируемой траектории полета (за пределы района полета) более чем на 1 км;
  • Предупреждать об изменении маршрута за полчаса до полета: в случае необходимости изменения маршрута в полете уведомлять органы обслуживания воздушного движения (управления полетов) не менее чем за 30 минут до пролета первой точки изменения маршрута.

Ранее Росавиация ограничила ночные полеты из России в Иран до 24 июня.

Зульфат Шафигуллин

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